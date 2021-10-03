Папа римский призвал христиан молиться о мире в Мьянме и Эквадоре

Понтифик обратился к собравшимся у Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Папа римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди призвал верующих молиться о мире в странах, пострадавших от насилия, сообщает Vatican News. Понтифик в очередной раз подчеркнул, что его тревожит обстановка на территории Мьянмы.

"Хочу вновь молить Бога о даре мира для возлюбленной земли Мьянмы. Потому что руки тех, кто там живёт, не должны более утирать слёзы боли и смерти, но могли бы сжаться, чтобы преодолеть трудности и работать вместе для пришествия мира", — заявил понтифик из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Папа Франциск также добавил, что сильно расстроен "ужасной вспышкой насилия" в одной из тюрем Эквадора, и выразил надежду на то, что работники тюрем способны сделать "жизнь в заключении более гуманной".