Брак певицы Азизы и её итальянского мужа Алессандро Лортэ, который на самом деле оказался Александром Соколовым из Липецка, больше похож на пиар, чем на искренний союз двух любящих людей, считает президент Международного центра психофизиологических исследований полиграфолог Максим Коваленко.

"Наблюдая за певицей и её мужем, я не верю в искренность этого союза. Это моё мнение как зрителя. Любовь любит тишину. Приходить на ток-шоу со своей любовью, устраивать шумиху — чистой воды пиар. Чтобы понять, обман это или нет, нужно задать ряд вопросов и посмотреть реакцию", — сказал он "Экспресс-газете".

Психолог отметил, что нельзя сделать точный вывод только по тому, что показывают и пишут о паре, нужно общаться лично. При этом чётких критериев, по которым можно определить, где правда, а где ложь, нет. Нельзя сказать, что, если человек почесал нос, значит, соврал, утверждает эксперт. По его мнению, профайлеры и верификаторы должны рассматриваться комплексно.

"Если человек говорит "я тебя люблю" и его жесты, мимика, позиция тела не входят в противоречие со словами, значит, этому можно верить. Если тело показывает совсем другое, то слова — ложь", — поясняет Коваленко.