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Мощный взрыв прогремел у одной из мечетей Кабула

По данным СМИ, в результате ЧП погибло несколько человек.

3 октября, 12:08
<p>Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana</p>

Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana

Взрыв прогремел возле одной из мечетей в Кабуле, где сегодня прощаются с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида. Об этом сообщает телеканал Kabul News.

По данным Agence France-Presse, погибло несколько мирных жителей. Количество пострадавших неизвестно. Также сообщается, что после взрыва возле мечети Идгах произошла перестрелка. Предположительно, воюют талибы и сторонники ИГИЛ*.

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Ранее Лайф сообщал, что 18 сентября в столице Афганистана прогремели сразу два взрыва. Информации о погибших в результате теракта не поступало.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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