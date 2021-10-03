Мощный взрыв прогремел у одной из мечетей Кабула

Взрыв прогремел возле одной из мечетей в Кабуле, где сегодня прощаются с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида. Об этом сообщает телеканал Kabul News.

По данным Agence France-Presse, погибло несколько мирных жителей. Количество пострадавших неизвестно. Также сообщается, что после взрыва возле мечети Идгах произошла перестрелка. Предположительно, воюют талибы и сторонники ИГИЛ*.

Ранее Лайф сообщал, что 18 сентября в столице Афганистана прогремели сразу два взрыва. Информации о погибших в результате теракта не поступало.