Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что без сильной международной политики и "без такой наглости" никто не будет видеть шагов Киева вперёд.

Она считает, что это заявление может рассматриваться лишь "в качестве дежурной шутки". Ольга Ковитиди также отметила, что Украина может быть "токсична" для США и Европы.

"Подтверждением этому является стойкое нежелание ЕС принять Украину в европейское сообщество", — пояснила сенатор.