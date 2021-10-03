Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Ранее он признался, что хочет оставаться главой государства, пока не выполнит все предвыборные обещания.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ещё не решил, пойдёт ли на второй президентский срок. При этом он отметил, что собирается работать до момента завершения своих полномочий на посту главы государства.
"Я ничего не решил по поводу второго срока", — заявил лидер Незалежной на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции президентской партии "Слуга народа".
Ранее Зеленский заявил, что хочет оставаться президентом Украины до выполнения всех предвыборных обещаний. Также политик оценил свою работу на посту главы государства.
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