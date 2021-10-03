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"Татушке" Катиной запретили исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"

Автор музыки намерен обратиться в суд, если певица продолжит использовать эти композиции.

3 октября, 08:38
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/lenakatina/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lenakatina</a></p>

Фото © Instagram / lenakatina

Композитор Сергей Галоян запретил певице и экс-участнице "t.A.T.u" Лене Катиной исполнять десять песен из репертуара группы, включая хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", к которым он написал музыку. Об этом композитор заявил на своей странице в "Инстаграме".

Таким образом он отреагировал на новость о том, что группа решила воссоединиться и уже весной 2022 года выпустить трибьют. Галоян написал, что никакого разрешения на это не давал и не собирается, а Катину призвал научиться договариваться со всеми сторонами. Также он опубликовал адресованное певице уведомление, в котором перечислены причины запрета на исполнение композиций.

"Публичные высказывания с вашей стороны, порочащие мою репутацию; несоответствие образа артиста формату созданной музыки; прямое противодействие моим текущим проектам, в том числе выражающееся в подстрекательстве к созданию препятствий к проведению трибьют-шоу "200 по встречной", которое состоится в 2021 году", — говорится в тексте.

Если Катина будет продолжать исполнять эти композиции, то Галоян пригрозил обратиться в Арбитражный суд с иском о незаконном использовании песен, на которые у него есть авторское право.

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Ранее Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату". Также певица анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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