Киеву припомнили водную блокаду Крыма на фоне ситуации с транзитом газа
Эксперт отметил, что раньше благодаря контракту с "Газпромом" Украина могла "отбирать" российский газ у Будапешта.
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Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами, заявил член "Антифашистского комитета Украины" Александр Кононович в интервью для YouTube-канала Tarik Nezalejko.
С помощью транзита, уточнил он, Киев мог "отбирать" российский газ у Венгрии. Однако теперь страну ждут дополнительные расходы, это касается и газовой инфраструктуры. При этом он отметил, что такой шаг так или иначе связан с политикой в отношении Москвы.
"Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берём, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течёт река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду", — заявил Кононович.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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