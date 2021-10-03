Киеву припомнили водную блокаду Крыма на фоне ситуации с транзитом газа

Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами, заявил член "Антифашистского комитета Украины" Александр Кононович в интервью для YouTube-канала Tarik Nezalejko.

С помощью транзита, уточнил он, Киев мог "отбирать" российский газ у Венгрии. Однако теперь страну ждут дополнительные расходы, это касается и газовой инфраструктуры. При этом он отметил, что такой шаг так или иначе связан с политикой в отношении Москвы.