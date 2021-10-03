Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбуржье

Сотрудники полиции и следователи в Оренбургской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток.

По данным регионального УМВД, это 30-летний ранее судимый Александр Лазарев. Полиция просит помощи в установлении его местонахождения. Всех, кто видел или знает о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146.