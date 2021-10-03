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Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбуржье

30 сентября тела двух девушек были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома.

3 октября, 08:07
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<p>Фото © УМВД по Оренбургской области</p>

Фото © УМВД по Оренбургской области

Сотрудники полиции и следователи в Оренбургской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток.

По данным регионального УМВД, это 30-летний ранее судимый Александр Лазарев. Полиция просит помощи в установлении его местонахождения. Всех, кто видел или знает о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146.

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Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. По данным СКР, тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Ранее Лайф сообщал о том, что свыше ста свидетелей допрошены по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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