Названы самые популярные за рубежом российские сериалы

"Перевал Дятлова" стал самым продаваемым за рубеж российским сериалом, по данным компании "Роскино". Об этом пишет РБК.

Для вещания на телевидении его закупили Австралия и Германия, на платформах Cirkus "Перевал Дятлова" показывают в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, компания Warner Media купила сериал для транслирования в Латинской Америке, а США и Канада показывают его в стриминговом сервисе Topic. Кроме того, решается вопрос о показе сериала в странах Восточной Европы.

Также большим спросом за границей пользуются такие российские многосерийные фильмы, как "Зулейха открывает глаза", "Грозный", «"Оптимисты. Карибский сезон", "Зови меня мамой", "Закрытый сезон" и комедия "Секреты семейной жизни". Менее популярны, но всё равно были проданы в другие страны драма "Душегубы" и детективный сериал "Шерлок Холмс в России".