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Названы самые популярные за рубежом российские сериалы

Права на них выкупает не только иностранное телевидение, но и стриминговые сервисы.

3 октября, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

"Перевал Дятлова" стал самым продаваемым за рубеж российским сериалом, по данным компании "Роскино". Об этом пишет РБК.

Для вещания на телевидении его закупили Австралия и Германия, на платформах Cirkus "Перевал Дятлова" показывают в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, компания Warner Media купила сериал для транслирования в Латинской Америке, а США и Канада показывают его в стриминговом сервисе Topic. Кроме того, решается вопрос о показе сериала в странах Восточной Европы.

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Также большим спросом за границей пользуются такие российские многосерийные фильмы, как "Зулейха открывает глаза", "Грозный", «"Оптимисты. Карибский сезон", "Зови меня мамой", "Закрытый сезон" и комедия "Секреты семейной жизни". Менее популярны, но всё равно были проданы в другие страны драма "Душегубы" и детективный сериал "Шерлок Холмс в России".

Ранее Лайф писал, что создатели популярнейшего российского сериала "Каменская" анонсировали новый сезон, работа над которым уже идёт.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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Комментариев: 1

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Людмила Малюксегодня в 08:53

Зулейха???? Какой ужас...., а потом удивляемся, почему иностранцы нас считают не понятно кем...насмотрятся всякого русофобского бреда...

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