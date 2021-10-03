НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Синоптик предупредил москвичей о скандинавском антициклоне

В воскресное утро в столице будет солнечно, а днём ожидается переменная облачность и до 9–11 градусов тепла.

3 октября, 08:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Москву ожидает скандинавский антициклон, который принесёт с собой тепло и серию рекордов высокого атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас у нас солнечная погода, но днём будут натекать облака, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточных румбов не более 1–6 метров в секунду. В городе днём воздух прогреется до плюс 9–11, в Подмосковье — плюс 7–12, что укладывается в рамки климатической нормы", — отметил он.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, отмечает синоптик. В ближайшие четыре дня показатель будет расти до максимальных значений, и эта серия рекордов может стать самой продолжительной в октябре. Отступать антициклон начнёт только со среды, вместе с этим понизится атмосферное давление.

Ранее Лайф писал о том, что в Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в европейской части России.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1