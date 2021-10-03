Синоптик предупредил москвичей о скандинавском антициклоне

Москву ожидает скандинавский антициклон, который принесёт с собой тепло и серию рекордов высокого атмосферного давления. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас у нас солнечная погода, но днём будут натекать облака, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточных румбов не более 1–6 метров в секунду. В городе днём воздух прогреется до плюс 9–11, в Подмосковье — плюс 7–12, что укладывается в рамки климатической нормы", — отметил он.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, отмечает синоптик. В ближайшие четыре дня показатель будет расти до максимальных значений, и эта серия рекордов может стать самой продолжительной в октябре. Отступать антициклон начнёт только со среды, вместе с этим понизится атмосферное давление.