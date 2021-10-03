В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек

ДТП с участием автобуса в Приангарье. Видео © VK / "Страница новостей"

В городе Ангарске Иркутской области рейсовый автобус стал участником ДТП. По предварительным данным, пострадало 14 человек, двух из них госпитализировали.

"Cегодня, 03.10.2021, в дневное время в г. Ангарске произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Причины произошедшего устанавливаются. На место выехал представитель прокуратуры г. Ангарска", — говорится в сообщении прокуратуры по региону.

Там уточнили, что водитель выехал на перекрёсток, где столкнулся с легковушкой, а затем его отнесло в столб.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.