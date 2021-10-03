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В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек

Транспортное средство влетело в легковушку, а затем врезалось в столб.

3 октября, 08:31
<p>Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38/mass-media/news/archive?item=65658837" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Ангарска</a></p>

Фото © Прокуратура Ангарска

ДТП с участием автобуса в Приангарье. Видео © VK / "Страница новостей"

В городе Ангарске Иркутской области рейсовый автобус стал участником ДТП. По предварительным данным, пострадало 14 человек, двух из них госпитализировали.

"Cегодня, 03.10.2021, в дневное время в г. Ангарске произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Причины произошедшего устанавливаются. На место выехал представитель прокуратуры г. Ангарска", — говорится в сообщении прокуратуры по региону.

Там уточнили, что водитель выехал на перекрёсток, где столкнулся с легковушкой, а затем его отнесло в столб.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Ранее в ДТП с автобусом под Хабаровском пострадало 12 человек. Среди них один ребёнок. По информации Лайфа, пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.

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Микроавтобус с детьми из спортшколы попал в ДТП под Волгоградом

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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