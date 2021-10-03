Экс-владелец Adidas Бернар Тапи умер от одного из самых агрессивных видов рака

На 79-м году жизни скончался французский предприниматель, политический деятель, бывший владелец Adidas Бернар Тапи. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на его семью.

Причиной смерти Тапи стал один из самых агрессивных видов рака — рак желудка, с которым он боролся последние четыре года. Его состояние ухудшалось.

"Доминик Тапи и её дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи в это воскресенье, 3 октября, в 08:40 (09:40 мск), после борьбы с раком. Он ушёл с миром в окружении своей жены, детей, внуков и брата", — процитировал телеканал заявление семьи Тапи.

С 1986 по 1994 год Тапи являлся президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". В 1992 году он был министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1990 по 1993 год в его владении была компания Adidas.