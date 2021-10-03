Талибы ввели в Афганистане запрет на продажу оружия и машин без лицензий

Боевики движения "Талибан"*, захватившие власть в Афганистане, ввели запрет на продажу в стране оружия, боеприпасов и автотранспорта без лицензий. Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на заявление сформированного талибами Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что "ряд безответственных лиц забрали оружие и автомобили у государственных учреждений или у некоторых членов предыдущего правительства, но на регистрацию в соответствующие органы они не поступили". Радикалы также зафиксировали попытки незаконно продать оружие и транспорт. Они пригрозили, что за это "нарушители будут преследоваться по закону".

Ранее талибы заявляли, что разместят на границе с Китаем и Таджикистаном батальоны смертников. По словам замгубернатора провинции Бадахшан, они состоят из людей "без страха, готовых надеть начинённые взрывчаткой жилеты".

А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.