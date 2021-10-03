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Зеленский засомневался в том, что заказчиков покушения на его советника Шефира найдут

При этом он отметил, что сейчас следователи в рамках уголовного дела работают "с очень известными именами".

3 октября, 11:04
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что заказчики покушения на его советника Сергея Шефира будут найдены. Об этом он признался в ходе воскресного брифинга. При этом глава государства уточнил, что с задержанием исполнителей сложностей возникнуть не должно.

"Считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, сложно сказать, идёт следствие", — сказал Зеленский.

По словам лидера Незалежной, сейчас следователи работают с огромным количеством людей, проводят допросы и различные экспертизы. При этом он подчеркнул, что "следствие идёт с очень известными именами".

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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