Зеленский засомневался в том, что заказчиков покушения на его советника Шефира найдут

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что заказчики покушения на его советника Сергея Шефира будут найдены. Об этом он признался в ходе воскресного брифинга. При этом глава государства уточнил, что с задержанием исполнителей сложностей возникнуть не должно.

"Считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, сложно сказать, идёт следствие", — сказал Зеленский.