Зеленский засомневался в том, что заказчиков покушения на его советника Шефира найдут
При этом он отметил, что сейчас следователи в рамках уголовного дела работают "с очень известными именами".
Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что заказчики покушения на его советника Сергея Шефира будут найдены. Об этом он признался в ходе воскресного брифинга. При этом глава государства уточнил, что с задержанием исполнителей сложностей возникнуть не должно.
"Считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, сложно сказать, идёт следствие", — сказал Зеленский.
По словам лидера Незалежной, сейчас следователи работают с огромным количеством людей, проводят допросы и различные экспертизы. При этом он подчеркнул, что "следствие идёт с очень известными именами".
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, стрелок ранил водителя. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых имеется якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения.
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