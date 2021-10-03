Зеленский пообещал не скрывать информацию о своих встречах с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нести политическую ответственность за сокрытие информации о встречах с крупными бизнесменами. Заявление было сделано на фоне вступления в силу закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.

"И, если у меня встречи с крупным бизнесом, я считаю, что [они] даже не в 99%, а в 100% случаев должны проходить на Банковой [улице, где расположен офис главы государства]", — заявил Зеленский на заседании парламентской фракции его партии "Слуга народа".