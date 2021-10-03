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Зеленский пообещал не скрывать информацию о своих встречах с олигархами

Он считает, что такие заседания должны происходить открыто в офисе главы государства.

3 октября, 10:59
<p>Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нести политическую ответственность за сокрытие информации о встречах с крупными бизнесменами. Заявление было сделано на фоне вступления в силу закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.

Зеленский объяснил, что на нём лежит большая политическая ответственность, поскольку рейтинг партии "Слуга народа" сильно зависит от рейтинга президента.

"И, если у меня встречи с крупным бизнесом, я считаю, что [они] даже не в 99%, а в 100% случаев должны проходить на Банковой [улице, где расположен офис главы государства]", — заявил Зеленский на заседании парламентской фракции его партии "Слуга народа".

Зеленский считает, что его встреча с Путиным может дать "неожиданный результат"

Зеленский считает, что его встреча с Путиным может дать "неожиданный результат"

Ранее партия Зеленского представила план реформ на Украине до 2023 года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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