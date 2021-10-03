Зеленский считает, что его встреча с Путиным может дать "неожиданный результат"
По его мнению, в планировании такого саммита не надо сосредотачиваться на конкретной повестке.
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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что переговоры в формате тет-а-тет могут стать весьма предметными и дать "неожиданный результат".
"По встрече с президентом РФ: ещё раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. И я считаю, что это правильный шаг — встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная", — заявил президент Украины на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции президентской партии "Слуга народа".
Зеленский считает, что в планировании переговоров с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке. Украинский лидер также отметил готовность и к встрече в "нормандском формате".
А ранее Лайф писал, что на Украине раскрыли, когда может пройти встреча Путина и Зеленского. В офисе Зеленского тогда уточнили, что разговор лидеров двух стран возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.
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