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Зеленский считает, что его встреча с Путиным может дать "неожиданный результат"

По его мнению, в планировании такого саммита не надо сосредотачиваться на конкретной повестке.

3 октября, 09:47
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что переговоры в формате тет-а-тет могут стать весьма предметными и дать "неожиданный результат".

"По встрече с президентом РФ: ещё раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. И я считаю, что это правильный шаг — встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная", — заявил президент Украины на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции президентской партии "Слуга народа".

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Зеленский считает, что в планировании переговоров с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке. Украинский лидер также отметил готовность и к встрече в "нормандском формате".

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А ранее Лайф писал, что на Украине раскрыли, когда может пройти встреча Путина и Зеленского. В офисе Зеленского тогда уточнили, что разговор лидеров двух стран возможен по всем темам, включая Донбасс и Крым.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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