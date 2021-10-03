Летевший в Крым самолёт S7 направили в Ростов-на-Дону из-за проблем с двигателем

В Ростове-на-Дону из-за проблем с двигателем совершил вынужденную посадку самолёт, летевший рейсом из Москвы в Крым. Никто из пассажиров не пострадал, в данный момент к вылету готовится резервный самолёт.

"В результате неисправности левого двигателя самолёт "Боинг 737" авиакомпании S7 Airlines рейса Домодедово — Симферополь благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону Платов, — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В пресс-службе ростовского аэропорта причину посадки авиалайнера не уточнили, в сообщении говорится о том, что она была выполнена "по запросу командира". На борту воздушного судна находилось 177 человек, шесть из которых — члены экипажа.