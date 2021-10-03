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Летевший в Крым самолёт S7 направили в Ростов-на-Дону из-за проблем с двигателем

На борту воздушного судна находилось 177 человек, шесть из которых — члены экипажа.

3 октября, 09:41
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/s7airlines" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> S7 Airlines</a></p>

Фото © VK / S7 Airlines

В Ростове-на-Дону из-за проблем с двигателем совершил вынужденную посадку самолёт, летевший рейсом из Москвы в Крым. Никто из пассажиров не пострадал, в данный момент к вылету готовится резервный самолёт.

"В результате неисправности левого двигателя самолёт "Боинг 737" авиакомпании S7 Airlines рейса Домодедово — Симферополь благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону Платов, — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В пресс-службе ростовского аэропорта причину посадки авиалайнера не уточнили, в сообщении говорится о том, что она была выполнена "по запросу командира". На борту воздушного судна находилось 177 человек, шесть из которых — члены экипажа.

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Ранее Лайф сообщал о том, что спасатели завершили работы на месте крушения самолёта Ан-26 под Хабаровском. В результате авиакатастрофы погибло шесть членов экипажа. Останки их тел были обнаружены в пятницу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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