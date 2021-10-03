Зеленский признался, что узнал о подготовке ему импичмента из СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что узнал о подготовке документов на его импичмент спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым из средств массовой информации. Об этом он рассказал на воскресном брифинге.

"Относительно подписных листов. Правильно ли это? Мне кажется, что подписные листы давать на импичмент президента... И я это знал из СМИ, [что] он, глава Верховной рады, это выдавал, полгода назад ещё. Они набрали, правда, 60 человек, мне кажется. Есть такая процедура — окей", — сказал глава государства.