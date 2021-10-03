Зеленский признался, что узнал о подготовке ему импичмента из СМИ
Одним из инициаторов процесса был спикер Рады, чьей отставки сегодня требуют члены правящей партии.
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что узнал о подготовке документов на его импичмент спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым из средств массовой информации. Об этом он рассказал на воскресном брифинге.
"Относительно подписных листов. Правильно ли это? Мне кажется, что подписные листы давать на импичмент президента... И я это знал из СМИ, [что] он, глава Верховной рады, это выдавал, полгода назад ещё. Они набрали, правда, 60 человек, мне кажется. Есть такая процедура — окей", — сказал глава государства.
Как накануне сообщал Лайф, на Украине подняли вопрос об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который ранее критиковал закон о противодействии влиянию олигархов, а также выражал несогласие с санкционной политикой страны. В связи с этим представители парламентской фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отставку и собрали необходимое количество. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя происходящее, подчеркнул, что спикер парламента должен разделять интересы правящей партии, а если этого не происходит, то к его работе ожидаемо появляются вопросы. Процедура отзыва Разумкова с должности спикера Рады начнётся 4 октября.
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