Новая пассия Саакашвили рассказала о его разводе с женой

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили развёлся со своей женой, гражданкой Голландии Сандрой Рулофс. Об этом сообщил ТСН со ссылкой на новую пассию политика — депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавету Ясько.

Отношения Саакашвили и Ясько длятся больше года. Она познакомилась с матерью политика и одним из двух его сыновей от брака с Рулофс. Ясько призналась, что задержание возлюбленного в Тбилиси её опечалило.