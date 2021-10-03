Новая пассия Саакашвили рассказала о его разводе с женой
Подруга политика успела познакомиться с его матерью и одним из сыновей.
Скриншот видео © Facebook / Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили развёлся со своей женой, гражданкой Голландии Сандрой Рулофс. Об этом сообщил ТСН со ссылкой на новую пассию политика — депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавету Ясько.
Отношения Саакашвили и Ясько длятся больше года. Она познакомилась с матерью политика и одним из двух его сыновей от брака с Рулофс. Ясько призналась, что задержание возлюбленного в Тбилиси её опечалило.
"Мы были [1 октября] ещё с ним на связи. То, что произошло, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически", — сказала Ясько.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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