Политолог рассказал, чем чревато размещение на Украине военной миссии ЕС
Он подчеркнул, что, несмотря на все провокационные действия в отношении РФ на территории Незалежной, Запад по-прежнему не видит её в составе Евросоюза или НАТО.
Фото © Pixabay
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал информацию о возможности создания Евросоюзом своей военной учебной миссии на Украине. В этом случае Евросоюз потеряет статус посредника и станет стороной конфликта, заявил политолог в беседе с RT.
"Не секрет, что ведущие страны ЕС, то есть Франция и Германия, рассматриваются в качестве посредников в конфликте на юго-востоке Украины, я имею в виду "нормандский формат". Если возникает идея того, что в этом внутреннем украинском конфликте ЕС размещает на территории Украины по просьбе киевских властей собственную военную миссию, то они перестают быть посредниками, а становятся стороной конфликта", — подчеркнул Шаповалов.
Эксперт также порекомендовал украинскому народу задуматься о том, что делает власть в то время, как страна "используется странами Запада". По словам Шаповалова, тот факт, что на территории страны проходят военные учения и "те или иные провокационные действия в отношении России со стороны Запада", для Киева ничего не меняет.
"Украину никто не зовёт в НАТО, в Евросоюз. Это означает, что никаких обязательств со стороны Европы и Америки в отношении Украины нет", — заключил он.
Ранее главы МИД и Минобороны Украины попросили Евросоюз о создании военной учебной миссии в стране. По данным журналистов, в ЕС считают, что данная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" на фоне якобы имеющей место "военной активности" России на границе с Незалежной, а также в свете ситуации с Крымом.
Комментариев: 0