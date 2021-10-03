Политолог рассказал, чем чревато размещение на Украине военной миссии ЕС

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал информацию о возможности создания Евросоюзом своей военной учебной миссии на Украине. В этом случае Евросоюз потеряет статус посредника и станет стороной конфликта, заявил политолог в беседе с RT.

"Не секрет, что ведущие страны ЕС, то есть Франция и Германия, рассматриваются в качестве посредников в конфликте на юго-востоке Украины, я имею в виду "нормандский формат". Если возникает идея того, что в этом внутреннем украинском конфликте ЕС размещает на территории Украины по просьбе киевских властей собственную военную миссию, то они перестают быть посредниками, а становятся стороной конфликта", — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт также порекомендовал украинскому народу задуматься о том, что делает власть в то время, как страна "используется странами Запада". По словам Шаповалова, тот факт, что на территории страны проходят военные учения и "те или иные провокационные действия в отношении России со стороны Запада", для Киева ничего не меняет.

"Украину никто не зовёт в НАТО, в Евросоюз. Это означает, что никаких обязательств со стороны Европы и Америки в отношении Украины нет", — заключил он.