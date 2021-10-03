В Новосибирске ученики одной из школ избили младшеклассника во время большой перемены и сломали ему позвоночник. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала мама восьмилетнего мальчика, сын пришёл домой с жалобами на боль в шее, головную боль и тошноту, попросив на следующий день остаться дома. Пообщавшись с завучем, женщина выяснила, что её сын стал жертвой нападок со стороны старшеклассников.

"Я отсмотрела видео с камер и увидела этот беспредел. Его били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали по попе, а ещё затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог. Всё это время он пытался вырваться, убегал, а они его догоняли, хватали и продолжали издеваться", — рассказала мать школьника.

Женщина добавила, что проходившие мимо учителя никак не реагировали на крики о помощи, отвечая: "Разбирайтесь сами". Мама отвела школьника к врачам, которые поставили предварительный диагноз: компрессионный перелом позвоночника. Мальчику назначили трёхмесячный постельный режим с последующим запретом на физические нагрузки в ближайшие два года.

О том, как такое могло произойти, мама младшеклассника решила спросить у директора школы, но тот на контакт не пошёл, сославшись на занятость. Проверку пообещала провести завуч, но никаких результатов это не дало. Тогда женщина обратилась за поддержкой в соцсети, из-за чего история получила широкую огласку, а в дело вмешался Следственный комитет, который организовал проверку по факту избиения ребёнка.

Мама избитого школьника добавила, что её сын не единственный пострадавший от рук старшеклассников. Другие дети также жалуются на них, а некоторые даже боятся ходить в школу. Узнав об этом, женщина написала заявление в отдел ПДН, где пообещали разобраться в ситуации.