Военные расходы вновь поднимутся на второе место в бюджете РФ

В 2022 году расходы государства на оборону превысят три с половиной триллиона рублей, что определит этот раздел на второе место в федеральном бюджете РФ. Это следует из проекта бюджета на 2022–2024 годы.

Как пишет РБК, на экономику Россия в следующем году планирует потратить 3,46 триллиона рублей. Самой большой статьёй расходов по-прежнему остаётся социальная политика. На неё будет направлено более 5,8 триллиона рублей. При этом в 2022 году расходы по проекту "Национальная оборона" впервые за два года перевесят затраты на проект "Национальная экономика". Начиная с 2014 года военные расходы стандартно превышали экономические, но в 2020 году ситуация изменилась.