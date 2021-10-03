Раненый лось лёг посреди оживлённой трассы в Москве
Очевидцы снимают его на камеру и публикуют видео в Интернете, призывая оказать помощь бедному животному.
Фото © LIFE
В Москве на Симферопольском шоссе лёг раненый лось, несмотря на огромный поток машин. По словам очевидцев, у него была травмирована нога и сломан рог.
Раненый лось создал пробку на московском шоссе. Видео © LIFE
По нашим данным, сохатого на трассе зацепила фура. Очевидцы снимают его на камеру и публикуют видео в Интернете, призывая оказать помощь животному и отвезти в безопасное место. Лось уже самостоятельно покинул проезжую часть.
Ранее в Москве лиса пробралась на территорию Сретенского монастыря и напугала священников. По данным Лайфа, животное, не желая попасться в руки ловцов, спряталось в часовне под кровлей здания.
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