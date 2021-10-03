Раненый лось лёг посреди оживлённой трассы в Москве

В Москве на Симферопольском шоссе лёг раненый лось, несмотря на огромный поток машин. По словам очевидцев, у него была травмирована нога и сломан рог.

Раненый лось создал пробку на московском шоссе. Видео © LIFE

По нашим данным, сохатого на трассе зацепила фура. Очевидцы снимают его на камеру и публикуют видео в Интернете, призывая оказать помощь животному и отвезти в безопасное место. Лось уже самостоятельно покинул проезжую часть.