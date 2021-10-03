Мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв

Телефонные мошенники в России научились притворяться родственниками своих потенциальных жертв. Они стали подделывать чужие голоса и номера телефонов, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера. Можно замаскироваться под номер телефона с кодом города Москвы. Можно, хотя это сложнее, даже примерить на себя номер конкретного человека", — уточнил эксперт в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

При этом Соловьёв считает, что пока есть лишь один способ защититься от мошенников — всегда быть настороже. К любому звонку, сообщению, письму в электронной почте относиться нужно критически. Импульсивные сиюминутные решения неприемлемы, особенно если кто-то просит человека перевести деньги.