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Мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв

Эксперт в сфере юриспруденции призвал быть бдительным и не принимать спонтанных решений, когда кто-то просит перевести ему деньги.

3 октября, 10:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Телефонные мошенники в России научились притворяться родственниками своих потенциальных жертв. Они стали подделывать чужие голоса и номера телефонов, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера. Можно замаскироваться под номер телефона с кодом города Москвы. Можно, хотя это сложнее, даже примерить на себя номер конкретного человека", — уточнил эксперт в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

При этом Соловьёв считает, что пока есть лишь один способ защититься от мошенников — всегда быть настороже. К любому звонку, сообщению, письму в электронной почте относиться нужно критически. Импульсивные сиюминутные решения неприемлемы, особенно если кто-то просит человека перевести деньги.

Журналист рассказал, как мошенники из Киева разводят россиян, притворяясь работниками банков

Журналист рассказал, как мошенники из Киева разводят россиян, притворяясь работниками банков

А ранее Лайф рассказывал, что мошенники снова взялись за старую проверенную схему обмана россиян. Они создают опросы от имени известных компаний и якобы разыгрывают денежные призы. Пока эффективных методов борьбы с такими маскировщиками нет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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