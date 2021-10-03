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Пушков резко ответил на слова Зеленского о "наглой" внешней политике Украины

Он отметил, что данное качество лишь мечтает походить на силу, но ею не является, так как прикрывает внутреннюю слабость.

3 октября, 12:39

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "наглой" международной политике Киева. Он отметил, что этого качества Незалежной не занимать, и призвал разграничивать понятия "наглость" и "сила".

"Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение, наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", — написал Пушков в "Твиттере".

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о "наглой" внешней политике Киева

В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о "наглой" внешней политике Киева

Ранее Лайф писал о том, что Зеленский похвастался "наглой" международной политикой Украины. По словам лидера Незалежной, действия офиса президента и МИД позволили Украине достичь многого в области международного сотрудничества. И это стало главной победой в 2021 году.

Пушков назвал Зеленского мечущимся по мировым площадкам и умоляющим президентом

Пушков назвал Зеленского мечущимся по мировым площадкам и умоляющим президентом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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