Пушков резко ответил на слова Зеленского о "наглой" внешней политике Украины
Он отметил, что данное качество лишь мечтает походить на силу, но ею не является, так как прикрывает внутреннюю слабость.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "наглой" международной политике Киева. Он отметил, что этого качества Незалежной не занимать, и призвал разграничивать понятия "наглость" и "сила".
"Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение, наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", — написал Пушков в "Твиттере".
Ранее Лайф писал о том, что Зеленский похвастался "наглой" международной политикой Украины. По словам лидера Незалежной, действия офиса президента и МИД позволили Украине достичь многого в области международного сотрудничества. И это стало главной победой в 2021 году.
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