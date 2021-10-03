Пушков резко ответил на слова Зеленского о "наглой" внешней политике Украины

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "наглой" международной политике Киева. Он отметил, что этого качества Незалежной не занимать, и призвал разграничивать понятия "наглость" и "сила".

"Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение, наглость — раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является", — написал Пушков в "Твиттере".