НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ОБСЕ заявили о прозрачности минувших выборов в Грузии

Наблюдатели отметили, что кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе.

3 октября, 12:53

Фото © ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

Глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон заявил на брифинге, что выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.

"Выборы были прозрачными. <…> Выборы были хорошо организованы. Кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе", — отметил Альберт Джонсон.

Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах

Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах

Ранее сообщалось, что ЦИК Грузии опубликовала первые данные местных выборов. Второй тур выборов пройдёт в пяти городах Грузии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1