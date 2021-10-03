В ОБСЕ заявили о прозрачности минувших выборов в Грузии
Наблюдатели отметили, что кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе.
Фото © ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE
Глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон заявил на брифинге, что выборы в местные органы власти Грузии отличались транспарентностью и были хорошо организованы.
"Выборы были прозрачными. <…> Выборы были хорошо организованы. Кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе", — отметил Альберт Джонсон.
Ранее сообщалось, что ЦИК Грузии опубликовала первые данные местных выборов. Второй тур выборов пройдёт в пяти городах Грузии.
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