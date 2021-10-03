Британия решила заключить больше союзов по образцу AUKUS

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о намерении создать новые торговые и оборонные союзы по образцу партнёрства с Австралией и США — AUKUS. Помимо этого, Лондон стремится организовать новый центр "экономического притяжения" для противостояния влиянию авторитарных стран.

"Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договорённости с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов", — сказала Элизабет Трасс в интервью газете The Sunday Times.

По мнению Трасс, чтобы противостоять влиянию "авторитарных режимов", необходимо использовать торговые и экономические инструменты. Она заявила о желании Лондона создать "объединение стран, любящих свободу и поддерживающих демократию".