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Британия решила заключить больше союзов по образцу AUKUS

Лондон намерен создать "объединение стран, любящих свободу и поддерживающих демократию".

3 октября, 12:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о намерении создать новые торговые и оборонные союзы по образцу партнёрства с Австралией и США — AUKUS. Помимо этого, Лондон стремится организовать новый центр "экономического притяжения" для противостояния влиянию авторитарных стран.

"Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договорённости с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов", — сказала Элизабет Трасс в интервью газете The Sunday Times.

По мнению Трасс, чтобы противостоять влиянию "авторитарных режимов", необходимо использовать торговые и экономические инструменты. Она заявила о желании Лондона создать "объединение стран, любящих свободу и поддерживающих демократию".

Захарова заявила, что создание AUKUS сделало не столь заманчивыми правила Запада

Захарова заявила, что создание AUKUS сделало не столь заманчивыми правила Запада

Элизабет Трасс при этом не ответила прямо, направлены ли меры по увеличению "экономической мощи" против Пекина, однако заявила, что такая стратегия — лучший способ противостоять "злонамеренным силам" в дальнейшем.

Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Однако для этого Канберре пришлось выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок, что вызвало реакцию со стороны Парижа, воспринявшего подобное как предательство. Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН.


Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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