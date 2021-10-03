Атмосферное давление в Москве вновь побило рекорд

В Москве атмосферное давление побило рекорд октября, достигнув уровня 762,6 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, который до сих пор удерживал статус чемпиона на уровне 761,3 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", — рассказал специалист.

По его словам, это второй и, видимо, не последний метеорологический рекорд. 6–7 октября показатели могут дойти до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы. Тишковец порекомендовал гипертоникам быть осторожнее.