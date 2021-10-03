Врачи рассказали, по каким симптомам можно различить три типа инсульта
По их словам, из всех видов данного заболевания геморрагический встречается примерно в 15% случаев.
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Врачи рассказали о внешних признаках, по которым можно отличить друг от друга три типа инсульта: ишемический, геморрагический и транзиторную ишемическую атаку. Материал был опубликован в издании Express.
По словам специалистов, при ишемическом инсульте у больного нарушается координация движений, речь и память, также снижается концентрация внимания и повышается утомляемость. Этот тип нарушения может быть вызван атеросклерозом, заболеванием мелких сосудов, сердца или рассечением артерий. Транзиторная ишемическая атака очень похожа на ишемический инсульт, разница лишь в длительности симптомов. Такой тип заболевания называют мини-инсультом, так как закупорка, препятствующая поступлению крови в мозг, временная.
Геморрагический инсульт сопровождается внезапной сильной головной болью, болезненными ощущениями в шее и в некоторых случаях рвотой. Он происходит из-за кровоизлияния в мозг или вокруг него, чаще всего случается у людей в возрасте 45–70 лет. По словам врачей, из трёх типов инсульта геморрагический встречается примерно в 15% случаев.
При этом специалисты подчёркивают, что признаки инсульта больше зависят не от его типа, а от того, где в головном мозге произошло нарушение и насколько велика область повреждения.
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