Восемь человек погибли при крушении частного самолёта в Милане
Воздушное судно с пилотом и семью пассажирами вылетело из аэропорта Линате и направлялось на Сардинию.
Восемь человек погибли при крушении частного самолёта в Милане. Видео © Twitter / edoardo
Небольшой частный самолёт упал на ремонтируемое здание у парковки неподалёку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана. Об этом сообщила газета La Repubblica.
По данным издания, на месте происшествия горит как само здание, так и несколько стоящих рядом с ним автомобилей. Уточняется, что самолёт с пилотом и семью пассажирами вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Местные спасательные службы сообщили журналистам, что выживших в результате крушения нет. Личности пассажиров пока не установлены.
А накануне самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.
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