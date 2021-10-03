Восемь человек погибли при крушении частного самолёта в Милане. Видео © Twitter / edoardo

Небольшой частный самолёт упал на ремонтируемое здание у парковки неподалёку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным издания, на месте происшествия горит как само здание, так и несколько стоящих рядом с ним автомобилей. Уточняется, что самолёт с пилотом и семью пассажирами вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Местные спасательные службы сообщили журналистам, что выживших в результате крушения нет. Личности пассажиров пока не установлены.