Бастрыкин поручил принять все меры для поимки убийцы трёх студенток в Оренбуржье

В связи с появлением информации о предполагаемом убийце трёх девушек под Оренбургом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры по скорейшему задержанию подозреваемого 30-летнего Александра Лазарева.

"Бастрыкин дал указание своим подчинённым принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания", — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Бастрыкин также поручил главе СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведённом к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств зверской расправы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.