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Бастрыкин поручил принять все меры для поимки убийцы трёх студенток в Оренбуржье

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.

3 октября, 14:43
<p>Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1615171/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Оренбургской области</a></p>

Фото © СУ СК России по Оренбургской области

В связи с появлением информации о предполагаемом убийце трёх девушек под Оренбургом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры по скорейшему задержанию подозреваемого 30-летнего Александра Лазарева.

"Бастрыкин дал указание своим подчинённым принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания", — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Бастрыкин также поручил главе СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведённом к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств зверской расправы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбуржье

Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток в Оренбуржье

Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве трёх студенток под Оренбургом. 30 сентября тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома.

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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