Более 40 тысяч человек остались без света в Дагестане
Ликвидация последствий аварии находится на особом контроле регионального Минэнерго.
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В Дагестане более 40 тысяч жителей четырёх районов остались без электричества из-за технических нарушений. Об этом сообщили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.
"Из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 киловатт Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль без электричества остаются Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район", — отметили в ведомстве.
Ликвидация последствий аварии находится на особом контроле регионального Минэнерго. На месте ЧП работают ремонтные бригады и техника.
Ранее Лайф рассказывал, как непогода оставила без света 90 населённых пунктов и 1500 домов в Тверской области. Тогда на регион обрушился грозовой фронт.
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