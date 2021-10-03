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Более 40 тысяч человек остались без света в Дагестане

Ликвидация последствий аварии находится на особом контроле регионального Минэнерго.

3 октября, 14:24

Фото © Shutterstock

В Дагестане более 40 тысяч жителей четырёх районов остались без электричества из-за технических нарушений. Об этом сообщили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.

"Из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 киловатт Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль без электричества остаются Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район", — отметили в ведомстве.

Ликвидация последствий аварии находится на особом контроле регионального Минэнерго. На месте ЧП работают ремонтные бригады и техника.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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