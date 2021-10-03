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"Что ты ноешь?": В общежитии под Вологдой сироту толпой избили при "посвящении в студенты"

Полиция уже поговорила с руководством учебного заведения и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних.

3 октября, 14:20

Сироту избили в общежитии под Вологдой. Видео © VK / "Сокольские сплетни"

Студенты лесотехнического техникума под Вологдой жестоко избили студента в местном общежитии, кто-то из учеников снял всё это на телефон, а сами садисты из видео назвали происходящее "посвящением в студенты".

На юношу напали ещё 30 сентября, а 1 октября в техникум пришла полиция, поговорила с руководством и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних. Жёсткие кадры мгновенно разлетелись по Сети и собрали множество просмотров, а затем об инциденте узнали представители Департамента образования Вологодской области. Они пообещали принять меры.

"О данном факте сообщили в правоохранительные органы. Ситуация на контроле у руководства колледжа. Решение о наказании виновных будет обсуждаться в понедельник на педагогическом совете", сообщили в ведомстве.

Ранее в липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников. Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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