"Что ты ноешь?": В общежитии под Вологдой сироту толпой избили при "посвящении в студенты"
Полиция уже поговорила с руководством учебного заведения и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Сироту избили в общежитии под Вологдой. Видео © VK / "Сокольские сплетни"
Студенты лесотехнического техникума под Вологдой жестоко избили студента в местном общежитии, кто-то из учеников снял всё это на телефон, а сами садисты из видео назвали происходящее "посвящением в студенты".
На юношу напали ещё 30 сентября, а 1 октября в техникум пришла полиция, поговорила с руководством и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних. Жёсткие кадры мгновенно разлетелись по Сети и собрали множество просмотров, а затем об инциденте узнали представители Департамента образования Вологодской области. Они пообещали принять меры.
"О данном факте сообщили в правоохранительные органы. Ситуация на контроле у руководства колледжа. Решение о наказании виновных будет обсуждаться в понедельник на педагогическом совете", — сообщили в ведомстве.
Ранее в липецком техникуме студентки жестоко избили девушку-инвалида под смех сокурсников. Видео инцидента появилось в Сети и набрало 15 тысяч просмотров, вызвав бурю негодования у пользователей.
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