Карасёв заменит Казарцева на матче "Ахмат" — "Спартак" после скандала с пенальти
Днём ранее он был ответственным за работу VAR на игре ЦСКА — "Краснодар", где в конце встречи случился спорный эпизод.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег / ЕРА / Tibor Illyes / POOL
Арбитр Сергей Карасёв будет работать видеоассистентом на матче "Ахмат" — "Спартак" вместо Василия Казарцева, сообщает сайт РФС.
Соответствующее решение было принято Департаментом судейства Российского футбольного союза. Таким образом, встречу обслужит бригада Кирилла Левникова, а Карасёв будет отвечать за работу VAR.
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Добавим, что днём ранее Казарцев отвечал за VAR на матче ЦСКА — "Краснодар", в конце которого случился спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота красно-синих. В итоге встреча завершилась вничью 1:1.
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