Головин забил гол и отдал результативную передачу за "Монако" в матче чемпионата Франции
Благодаря его действиям монегаски пока что ведут в игре против "Бордо" со счётом 2:0.
Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол и отдал результативную передачу в игре чемпионата Франции.
Сначала он ассистировал Тчуамени, который открыл счёт в середине первого тайма. Сразу после перерыва Головин удвоил преимущество своей команды в игре против "Бордо".
Таким образом, благодаря действиям Головина монегаски пока что выигрывают у "Бордо". Сейчас идёт второй тайм встречи.
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