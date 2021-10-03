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Головин забил гол и отдал результативную передачу за "Монако" в матче чемпионата Франции

Благодаря его действиям монегаски пока что ведут в игре против "Бордо" со счётом 2:0.

3 октября, 14:12

Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол и отдал результативную передачу в игре чемпионата Франции.

Сначала он ассистировал Тчуамени, который открыл счёт в середине первого тайма. Сразу после перерыва Головин удвоил преимущество своей команды в игре против "Бордо".

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Таким образом, благодаря действиям Головина монегаски пока что выигрывают у "Бордо". Сейчас идёт второй тайм встречи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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