Защитника "Урала" Адамова вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Защитник "Урала" Арсен Адамов вызван в сборную России по футболу для участия в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним", — подчеркнул главный тренер сборной России Валерий Карпин.