Защитника "Урала" Адамова вызвали в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022
В национальной команде он заменит Илью Самошникова, который получил травму в игре "Рубина" против "Нижнего Новгорода".
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Защитник "Урала" Арсен Адамов вызван в сборную России по футболу для участия в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним", — подчеркнул главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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Напомним, Илья Самошников получил травму во время матча "Рубина" против "Нижнего Новгорода" и был заменён.
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