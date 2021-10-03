Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение
Она также отреагировала на обещание Зеленского заниматься возвращением политика на Украину.
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Член основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе выразила уверенность в том, что задержанный ранее экс-президент Грузии очень скоро окажется на свободе.
"Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим все вместе", — сказала она журналистам перед встречей с экс-лидером.
Херхеулидзе добавила, что расскажет Саакашвили обо всём, что происходит вокруг ситуации с ним, о реакции общественности и попросит его прекратить голодовку ради своего здоровья. Она также прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он возьмёт под личный контроль вопрос возвращения бывшего грузинского лидера на его нынешнюю родину — Украину.
"Передать Украине... Михаила Саакашвили было бы для меня нелёгким человеческим решением, так как это зависит от воли каждого гражданина Грузии", — сказала она.
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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