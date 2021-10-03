Соратница Саакашвили загадочно анонсировала его скорое освобождение

Член основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе выразила уверенность в том, что задержанный ранее экс-президент Грузии очень скоро окажется на свободе.

"Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим все вместе", — сказала она журналистам перед встречей с экс-лидером.

Херхеулидзе добавила, что расскажет Саакашвили обо всём, что происходит вокруг ситуации с ним, о реакции общественности и попросит его прекратить голодовку ради своего здоровья. Она также прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он возьмёт под личный контроль вопрос возвращения бывшего грузинского лидера на его нынешнюю родину — Украину.