Американский политик заявил о закате Европы и расцвете Азии

Европа близится к закату, будущее принадлежит Азии, где находится шесть из девяти ядерных держав, самые густонаселённые страны и крупнейшие мировые экономики после США, считает американский политик Патрик Бьюкенен. В статье для издания The American Conservative он замечает, что обусловлено это и множеством проблем в ЕС.

По его мнению, именно эти факторы повлияли на то, что Вашингтон переориентировался в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Он отметил, что Великобритания отдалилась от соседних стран, после срыва сделки по поставкам подлодок Франция тоже серьёзно дистанцировалась. Отрицательное влияние на ситуацию в Европе оказали и недавние выборы в Германии, на которых консервативный блок ХДС/ХСС показал худшие в истории результаты.