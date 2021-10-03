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Американский политик заявил о закате Европы и расцвете Азии

По его мнению, это привело к тому, что Вашингтон переориентировался в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

3 октября, 14:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Европа близится к закату, будущее принадлежит Азии, где находится шесть из девяти ядерных держав, самые густонаселённые страны и крупнейшие мировые экономики после США, считает американский политик Патрик Бьюкенен. В статье для издания The American Conservative он замечает, что обусловлено это и множеством проблем в ЕС.

По его мнению, именно эти факторы повлияли на то, что Вашингтон переориентировался в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Он отметил, что Великобритания отдалилась от соседних стран, после срыва сделки по поставкам подлодок Франция тоже серьёзно дистанцировалась. Отрицательное влияние на ситуацию в Европе оказали и недавние выборы в Германии, на которых консервативный блок ХДС/ХСС показал худшие в истории результаты.

Бьюкенен уверен, что в Европе накаляются внутренние конфликты — об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и Сардинии от Италии. Автор статьи вспомнил и операцию в Афганистане, в ходе которой союзники Америки по НАТО тоже ушли и "разделили позор поражения Вашингтона".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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