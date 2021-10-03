Американский политик заявил о закате Европы и расцвете Азии
По его мнению, это привело к тому, что Вашингтон переориентировался в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Европа близится к закату, будущее принадлежит Азии, где находится шесть из девяти ядерных держав, самые густонаселённые страны и крупнейшие мировые экономики после США, считает американский политик Патрик Бьюкенен. В статье для издания The American Conservative он замечает, что обусловлено это и множеством проблем в ЕС.
По его мнению, именно эти факторы повлияли на то, что Вашингтон переориентировался в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Он отметил, что Великобритания отдалилась от соседних стран, после срыва сделки по поставкам подлодок Франция тоже серьёзно дистанцировалась. Отрицательное влияние на ситуацию в Европе оказали и недавние выборы в Германии, на которых консервативный блок ХДС/ХСС показал худшие в истории результаты.
Бьюкенен уверен, что в Европе накаляются внутренние конфликты — об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и Сардинии от Италии. Автор статьи вспомнил и операцию в Афганистане, в ходе которой союзники Америки по НАТО тоже ушли и "разделили позор поражения Вашингтона".
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