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Алжир закрыл небо для военных самолётов Франции после высказываний Макрона

В Париже заявили, что это не повлияет на проведение военных операций в регионе.

3 октября, 14:52

Фото © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL

Французским военным самолётам запрещено входить в воздушное пространство Алжира после высказываний французского лидера Эмманюэля Макрона о бывшей колонии. Официальных уведомлений от алжирского правительства Парижу не поступало, сообщает Le Figaro.

По словам официального представителя Минобороны Франции Паскаля Янни, им пришлось отложить два логистических рейса в рамках военной операции "Бархан", которая направлена на борьбу с терроризмом в регионе Сахель: Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад. Тем не менее он заявил, что запрет не повлияет на проведение военных операций — Париж адаптируется.

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Напомним, власти Алжира отозвали своего посла из Парижа после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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Комментариев: 1

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Михаил Хохловсегодня в 15:51

Франция скатывается на позиции стран третьего мира .

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