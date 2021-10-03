Алжир закрыл небо для военных самолётов Франции после высказываний Макрона
В Париже заявили, что это не повлияет на проведение военных операций в регионе.
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Французским военным самолётам запрещено входить в воздушное пространство Алжира после высказываний французского лидера Эмманюэля Макрона о бывшей колонии. Официальных уведомлений от алжирского правительства Парижу не поступало, сообщает Le Figaro.
По словам официального представителя Минобороны Франции Паскаля Янни, им пришлось отложить два логистических рейса в рамках военной операции "Бархан", которая направлена на борьбу с терроризмом в регионе Сахель: Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад. Тем не менее он заявил, что запрет не повлияет на проведение военных операций — Париж адаптируется.
Напомним, власти Алжира отозвали своего посла из Парижа после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".
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Франция скатывается на позиции стран третьего мира .