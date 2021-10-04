Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока – 2"

С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба газового оператора. Нитка будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.

"Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", — проинформировала пресс-служба.