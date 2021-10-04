Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока – 2"
Газовая артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба газового оператора. Нитка будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
"Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", — проинформировала пресс-служба.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
Ранее на Украине назвали угрозу для Киева посерьёзнее "Северного потока – 2": экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль испугался, что Незалежной скоро не у кого будет покупать топливо.
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