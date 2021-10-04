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70-летняя вдова Кобзона пустилась в пляс на афтепати фестиваля в Сочи

Она танцевала под любимые треки и подпевала исполнительнице Наталии Гулькиной.

4 октября, 14:35

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Вдова народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона 70-летняя Нелли Кобзон пустилась в пляс на ночном афтепати по случаю завершения сочинского фестиваля "Бархатный сезон", куда она была приглашена в качестве специального гостя, сообщает портал "Дни.ру".

Благотворительный фонд Иосифа Кобзона, которым после смерти певца занимаются его жена и дочь, помогал в организации мероприятия. Первый день фестиваля по традиции был посвящён памяти певца.

"Иосиф Давыдович достоин людской памяти. Но если память не подпитывать, то она уходит. Поэтому я очень рада, что третий год "Бархатный сезон" отдаёт дань уважения и признания. И каждый такой концерт — дело моей жизни, потому что хочу, чтобы моего мужа как можно дольше не забывали. Он был прекрасным человеком и прекрасным певцом", — сказала Нелли Кобзон, открывая вечер.

В день завершения фестиваля была организована вечеринка, на которой гости, залитые светомузыкой, зажигали под хиты Наталии Гулькиной. Несмотря на свой возраст, Нелли Кобзон не отставала от других девушек: танцевала под любимые треки и подпевала исполнительнице, а затем кружилась в медленном танце под лирическую композицию.

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Ранее вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в Греции. Отдых на круизных катамаранах 70-летняя Нелли Михайловна назвала скорее экстремальным, чем спокойным.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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