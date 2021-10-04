Профайлер увидел в глазах предполагаемого убийцы студенток в Гае скрытность и нерешительность
Собеседник Лайфа не исключил, что повлиять на поведение мужчины могли внешние раздражители, которые вызвали у него агрессию.
Фото © УМВД РФ по Оренбургской области
Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области, мог учинить эту чудовищную расправу под действием алкоголя или наркотиков. Его черты говорят о том, что в обычной жизни он никогда не смог бы пойти на такое тяжёлое преступление, считает профайлер-верификатор Алексей Крутилин, который изучил по просьбе Лайфа фотографии задержанного.
"На фото мы видим кривой нос, перекошенный рот, и уши находятся ниже уровня глаз, что свидетельствует о не самом одарённом уме. Глубоко посаженные глаза, а уголки глаз опущены вниз, что говорит о скрытности и неуверенности в себе одновременно", — отметил собеседник Лайфа.
По его словам, у Лазарева так называемое астеническое телосложение, то есть он высокий и худой. А для таких людей, продолжил Крутилин, характерны тревожность и нерешительность. Кроме того, они преимущественно думают перед тем, как что-либо сделать. Всё это указывает на то, что в момент преступления злоумышленник мог быть пьян, поскольку именно под действием алкоголя астеники начинают проявлять агрессию, у них "вылезает теневая сторона".
"Телосложение не позволяет вести себя агрессивно, и я смею предположить, что всё было сделано в алкогольном состоянии или под наркотическим воздействием, а в трезвой жизни он больше депрессивен и замкнут. И таким людям обычно не везёт в семейной или личной жизни. У него на лице печаль написана фактически", — добавил Крутилин.
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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