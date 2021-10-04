Профайлер увидел в глазах предполагаемого убийцы студенток в Гае скрытность и нерешительность

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбургской области, мог учинить эту чудовищную расправу под действием алкоголя или наркотиков. Его черты говорят о том, что в обычной жизни он никогда не смог бы пойти на такое тяжёлое преступление, считает профайлер-верификатор Алексей Крутилин, который изучил по просьбе Лайфа фотографии задержанного.

"На фото мы видим кривой нос, перекошенный рот, и уши находятся ниже уровня глаз, что свидетельствует о не самом одарённом уме. Глубоко посаженные глаза, а уголки глаз опущены вниз, что говорит о скрытности и неуверенности в себе одновременно", — отметил собеседник Лайфа.

По его словам, у Лазарева так называемое астеническое телосложение, то есть он высокий и худой. А для таких людей, продолжил Крутилин, характерны тревожность и нерешительность. Кроме того, они преимущественно думают перед тем, как что-либо сделать. Всё это указывает на то, что в момент преступления злоумышленник мог быть пьян, поскольку именно под действием алкоголя астеники начинают проявлять агрессию, у них "вылезает теневая сторона".