Задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбуржье
Ранее ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Фото © УМВД РФ по Оренбургской области
В городе Гае Оренбургской области задержали 30-летнего Александра Лазарева, который подозревается в жестоком убийстве трёх студенток. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.
"В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — уточнили в ведомстве.
Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей. В результате в Оренбуржье объявили награду в один миллион рублей за данные об убийце трёх студенток.
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