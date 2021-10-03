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Задержан подозреваемый в убийстве трёх студенток в Оренбуржье

Ранее ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

3 октября, 15:16
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<p>Фото © УМВД РФ по Оренбургской области</p>

Фото © УМВД РФ по Оренбургской области

В городе Гае Оренбургской области задержали 30-летнего Александра Лазарева, который подозревается в жестоком убийстве трёх студенток. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

"В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей. В результате в Оренбуржье объявили награду в один миллион рублей за данные об убийце трёх студенток.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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