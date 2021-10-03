Переводчица Путина раскрыла сложности работы с президентом

Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков. Об этом заявила второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.

"Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика. Знаете, что сложно? Когда идёт перевод вступительного слова, очень громко щёлкают камеры, и часто бывает не слышно", — сказала она в эфире канала "Россия-1".

Переводчица отметила, что на мероприятии также возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком отрегулировать работу журналистов. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые рвались представители различных СМИ.