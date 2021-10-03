НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Переводчица Путина раскрыла сложности работы с президентом

По словам Мандровой, трудности на мероприятиях часто создаёт ажиотаж.

3 октября, 15:14
3417

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало большие трудности для работы переводчиков. Об этом заявила второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова.

"Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика. Знаете, что сложно? Когда идёт перевод вступительного слова, очень громко щёлкают камеры, и часто бывает не слышно", — сказала она в эфире канала "Россия-1".

Переводчица отметила, что на мероприятии также возник хаос из-за поведения американских делегатов, пытавшихся криком отрегулировать работу журналистов. В итоге трудности появились даже у президентов, вынужденных наблюдать за беспорядком в дверях, через которые рвались представители различных СМИ.

В чём секрет "красивой переводчицы" Путина со встречи с Трампом, о которой говорит весь Запад

В чём секрет "красивой переводчицы" Путина со встречи с Трампом, о которой говорит весь Запад

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом

В Кремле раскрыли, кто выбирал "красивую переводчицу" для встречи Путина с Трампом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры

сегодня в 19:27

В чём секрет "красивой переводчицы" Путина со встречи с Трампом, о которой говорит весь Запад

1 октября, 11:48

"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России

сегодня в 20:44

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1