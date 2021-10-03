Диетолог назвала продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 45 лет

Некоторые продукты питания, попадая в организм человека старше 45 лет, могут стать причиной развития опасных заболеваний. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Анна Петрова.

Речь идёт о сахаре, конфетах и многих других кондитерских изделиях, содержащих в себе простые углеводы. Именно они, по словам специалиста, у людей за 45 лет могут вызвать атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, ишемическую болезнь сердца или даже болезнь Альцгеймера.

"Если совсем не можем без сладостей, но имеется желание сохранить своё здоровье, следует искать полезную альтернативу. Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад тёмных сортов, в нём меньше сахара и больше полезных веществ", — отметила Петрова.

Врач добавила, что помимо перечисленных болезней у любителей сладкого может появиться так называемое сахарное лицо, когда кожа становится более тусклой, появляются пигментация, красные пятна и отёчность. Кроме того, по словам Петровой, "сахарное лицо" может проявляться в истончении бровей и вялости.