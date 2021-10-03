Бастрыкин взял под контроль дело мальчика, которому сломали позвоночник в школе
По словам матери, мальчику назначили трёхмесячный постельный режим с последующим запретом на физические нагрузки на два года.
Фото © Следственный комитет России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки по факту избиения восьмилетнего мальчика старшеклассниками в новосибирской школе. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
"Глава СК А.И. Бастрыкин и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. поручил доложить о ходе организованной по материалам СМИ проверки по факту травмирования мальчика в школе в результате избиения старшеклассниками", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям, в том числе бездействию, должностных лиц средней общеобразовательной школы будет дана оценка.
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Ранее стало известно о том, что в Новосибирске старшеклассники сломали позвоночник мальчику на глазах у учителей. Разбираться в ситуации не хотели до тех пор, пока история не получила огласку в социальных сетях.
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