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В чём секрет "красивой переводчицы" Путина со встречи с Трампом, о которой говорит весь Запад

СМИ разыскали инстаграм девушки, и вот какие кадры там можно увидеть.

1 октября, 11:48
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Фото © Instagram / dariaboyarskaya

Скоро в продаже появятся мемуары пресс-секретаря экс-лидера США Стефани Гришэм — и благодаря отрывку из них 36-летняя переводчица Дарья Боярская попала в заголовки зарубежных СМИ. О ней написали в том числе Daily Mail и The Sun.

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / madam.photo

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / madam.photo

Стефани заявила, что в 2019 году Путин не просто так взял Дарью на переговоры с Трампом, а потому что красивая переводчица могла его отвлечь.

Фото © Instagram / dariaboyarskaya

Фото © Instagram / dariaboyarskaya

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переводчиков "обеспечивает МИД по заявке Администрации Президента". А преподавательница девушки указала на её скромность и профессионализм.

Фото © Instagram / dariaboyarskaya

Фото © Instagram / dariaboyarskaya

На встрече переводчица действительно была неброско одета и вела себя невозмутимо, как и подобает.

Встреча Путина и Байдена в Осаке в 2019 году. Слева — российская переводчица Дарья Боярская. Фото © Kremlin.ru

Встреча Путина и Байдена в Осаке в 2019 году. Слева — российская переводчица Дарья Боярская. Фото © Kremlin.ru

СМИ разыскали инстаграм Дарьи, где чуть больше 1,4 тыс. подписчиков и не так много снимков — первый датируется маем 2020 года.

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / madam.photo

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / madam.photo

Девушка увлекается танцами — периодически она выкладывает записи с занятий по бачате.

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / photo.shoot.vienna

Фото © Instagram / dariaboyarskaya / photo.shoot.vienna

Также у Дарьи есть кадры с нескольких профессиональных фотосессий и фото из путешествий, к которым она оставляет лаконичные подписи. "Наслаждаюсь и благодарю за каждое мгновение!" — отметила переводчица под одним из них.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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