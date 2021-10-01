Певица Слава рассказала о своём диагнозе, из-за которого она годами считала себя умственно отсталой

На днях на телеканале "Россия-1" вышел очередной выпуск передачи "Судьба человека". На этот раз в студию к Борису Корчевникову пришла певица Анастасия Сланевская, больше известная под псевдонимом Слава. Девушка обсудила с ведущим и препятствия на пути к известности, и семью, и своё детство. Так, звезда рассказала, что с самых юных лет учёба давалась ей с большим трудом.

Лишь несколько лет назад выяснилось, что причиной этого был диагноз "дислексия"

Кадры из видео © YouTube / "Россия-1"

В школе мне было жутко тяжело. Я вообще думала, что я дурочка или отсталая, потому что все берут и читают, перелистывают страницы, а я не могу Слава

И хоть в учёбе будущей звезде было непросто, в общении со сверстниками проблем не было. Только одноклассники решили над ней посмеяться — девочка сразу показала, что травить её даже пытаться не стоит. Шли десятилетия. Быть может, певица так бы и не узнала, что у её проблем есть серьёзное основание. Но в 2015 году она поступила в университет на психолога.

Фото © Instagram / nastya_slava

Все же начали учиться на психологов резко, и я тоже пошла. И мой декан провела для меня специальный тест, по итогам которого она сказала: "Ты дислексик". Она мне объяснила, показала на мою проблему, сказала, как с ней бороться Слава

Дислексия — состояние, при котором человек испытывает сложности с распознаванием слов при чтении и письмом под диктовку. Стоит отметить, что это никак не связано с интеллектуальными возможностями человека. Считается, что заболевание распространено у детей школьного возраста — около 10 процентов всех учеников. Однако всё больше и больше специалистов сходятся к тому, что это состояние пожизненное, и пример Славы — тому подтверждение.