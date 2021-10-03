МВД показало видео погони за предполагаемым убийцей студенток в Оренбуржье
Бросив угнанный автомобиль, злоумышленник попытался спрятаться на территории детского сада, однако его поймали.
Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"
Министерство внутренних дел опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трёх студенток в Оренбургской области. Кадры доступны на ютуб-канале "МВД Медиа".
Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что в городе Орске некий мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2110. Полицейские начали его преследование. Затем злоумышленник бросил машину и попытался спрятаться на территории детского сада. Сделать это ему не удалось.
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Вечером 3 октября мужчину задержали.
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