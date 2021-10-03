МВД показало видео погони за предполагаемым убийцей студенток в Оренбуржье

Министерство внутренних дел опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трёх студенток в Оренбургской области. Кадры доступны на ютуб-канале "МВД Медиа".

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что в городе Орске некий мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2110. Полицейские начали его преследование. Затем злоумышленник бросил машину и попытался спрятаться на территории детского сада. Сделать это ему не удалось.