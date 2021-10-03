НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД показало видео погони за предполагаемым убийцей студенток в Оренбуржье

Бросив угнанный автомобиль, злоумышленник попытался спрятаться на территории детского сада, однако его поймали.

3 октября, 19:34

Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"

Министерство внутренних дел опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве трёх студенток в Оренбургской области. Кадры доступны на ютуб-канале "МВД Медиа".

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что в городе Орске некий мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2110. Полицейские начали его преследование. Затем злоумышленник бросил машину и попытался спрятаться на территории детского сада. Сделать это ему не удалось.

Лайф публикует видео задержания предполагаемого убийцы студенток в Оренбуржье

Лайф публикует видео задержания предполагаемого убийцы студенток в Оренбуржье

О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Вечером 3 октября мужчину задержали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбуржье пытался спрятаться на территории детсада

сегодня в 19:19

Сноуден с ироний отнёсся к появлению "досье Пандоры"

сегодня в 20:50

"Очень ждём реакции Лондона": Захарова потребовала от Великобритании объяснить финансирование иноагентов в России

сегодня в 20:44

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

Организатор студенческого ЧМ по программированию поделился ожиданиями от соревнований

сегодня в 20:08

Новости партнеров

Layer 1