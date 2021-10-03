Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры

"Присвоить почётные звания: "Заслуженный артист РФ" ... Борисенко Петру Владимировичу — артисту-вокалисту < ...> учреждения культуры < ...> "Московский государственный академический театр оперы" < ...> Овчинниковой Ксении Андреевне — артистке балета < ...> учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", — сообщается в документе.

Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали главный дирижёр и концертмейстер группы балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов, артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.