Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры
В их числе директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.
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Президент России Владимир Путин присвоил звание "заслуженный артист" РФ 11 деятелям культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почётные звания: "Заслуженный артист РФ" ... Борисенко Петру Владимировичу — артисту-вокалисту < ...> учреждения культуры < ...> "Московский государственный академический театр оперы" < ...> Овчинниковой Ксении Андреевне — артистке балета < ...> учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", — сообщается в документе.
Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали главный дирижёр и концертмейстер группы балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов, артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.
Также почётное звание получили артист Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Иван Баранов, артистка Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяна Бегалова, директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко, артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анна Захарова.
Ранее Лайф писал о том, что Путин наградил орденами артистов и космонавтов.
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