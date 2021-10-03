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Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры

В их числе директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.

3 октября, 19:27
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание "заслуженный артист" РФ 11 деятелям культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почётные звания: "Заслуженный артист РФ" ... Борисенко Петру Владимировичу — артисту-вокалисту < ...> учреждения культуры < ...> "Московский государственный академический театр оперы" < ...> Овчинниковой Ксении Андреевне — артистке балета < ...> учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", — сообщается в документе.

Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали главный дирижёр и концертмейстер группы балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов, артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.

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Также почётное звание получили артист Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Иван Баранов, артистка Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяна Бегалова, директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко, артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анна Захарова.

Ранее Лайф писал о том, что Путин наградил орденами артистов и космонавтов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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